Milan, che figuraccia anche col Torino! Juric dà una lezione a Pioli

Il Milan perde 3-1 in casa del Torino che dà una lezione di calcio con il gioco espresso in campo dai granata allenati da Ivan Juric. Adesso sono diciotto i punti di distanza tra i rossoneri e l’Inter già Campione d’Italia.

PESSIMA FIGURA – Il Milan secondo in classifica perde malamente in casa del Torino 3-1, con l’unico gol segnato da Bennacer da calcio di rigore. Grandissima prova di carattere dei granata allenati da Ivan Juric che annichiliscono la formazione rossonera non lasciando mai il pallino del gioco in favore degli avversari. Il Milan lascia altri punti per strada dopo l’unica vittoria nelle ultime cinque, quella contro il Cagliari. Poi solo tre punti raccolti nelle ultime sei partite disputate, e ben due sconfitte. Dopo quella di stasera, anche quella contro l’Inter nel derby decisivo per la vittoria del ventesimo scudetto. L’Inter è già Campione d’Italia e domani contro la Lazio alzerà il trofeo dello scudetto, ma dopo questa sconfitta il Milan è distante ben diciotto punti rispetto i nerazzurri, con una partita in più da giocare, quella appunto contro i biancocelesti domenica a San Siro.

Torino-Milan 3-1, i gol della partita

DI CARATTERE – Il Torino vince 3-1 contro il Milan mantenendo ancora vive le speranze per una possibile qualificazione alla prossima UEFA Conference League. Sblocca la partita al 26′ un gol di testa realizzato da Duvan Zapata, e poco prima della fine del primo tempo arriva il raddoppio con Ilic. Pochi secondi dopo il rientro dall’intervallo, Ricardo Rodriguez realizza il suo primo gol in assoluto non solo con la maglia del Torino – tra l’altro alla sua ex squadra -, ma da quando gioca in Serie A. Al 55′, il gol di Ismal Bennacer dagli undici metri.