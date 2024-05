Inter, cambio di proprietà vicino! Fine dell’era Zhang. No rivoluzioni – Sky

Inter mai così vicina al cambio di proprietà come questo periodo. Per Steven Zhang è ormai una corsa contro il tempo, ma la strada è ormai tracciata. Secondo quanto riportato da Sky Sport, la nuova proprietà ha già le idee chiare.

STRADA TRACCIATA – Manca solo qualche giorno, poi sarà tutto ufficiale. L’era Steven Zhang, o Suning, è giunta praticamente al termine. L’attuale presidente nerazzurro entro martedì dovrà restituire 380 milioni al fondo Oaktree, altrimenti l’Inter Campione d’Italia passerà a una nuova proprietà, così come da accordi. Quelli non sono mai cambiati: tre anni fa, infatti, Zhang aveva dato come garanzia per il finanziamento le quote del club stesso. A questo punto, Oaktree non aspetta altro che riscuotere il pegno. Dal canto suo, Zhang sperava di ottenere una dilazione del finanziamento, o di trovare un nuovo fondo (Pimco) così da poter ripagare Oaktree. Niente di fatto, a pochi giorni dalla scadenza del prestito la strada sembra ormai tracciata, anche se promette ai tifosi di essere pronto a tutto per difendere la stabilità della società.

L’Inter cambia la proprietà, ma non il resto!

NO RIVOLUZIONI – Dall’altro lato Oaktree non risponde pubblicamente al comunicato ufficiale di Steven Zhang pubblicato sul sito del club, e si prepara a diventare il nuovo proprietario dell’Inter. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il fondo statunitense ha grande considerazione di tutta la dirigenza nerazzurra. Gli enormi successi conquistati negli ultimi anni ne sono una prova chiara e concreta. Qualora dovesse diventare proprietario dell’Inter, Oaktree non avrebbe alcuna intenzione di effettuare rivoluzioni, anzi.