Taremi ancora decisivo! Il Porto centra il primo obiettivo minimo

Taremi ci mette ancora lo zampino! Questa volta per l’ultima volta con la maglia del Porto in Liga Portugal. Si chiude qui il campionato della squadra allenata da Sergio Conceicao, che centra il primo obiettivo (minimo) stagionale vincendo contro il Braga 0-1.

ANCORA DECISIVO – Il Porto chiude sul podio una stagione sicuramente al di sotto delle aspettative. Vince di misura contro il Braga e si prende il terzo posto in campionato, che significa qualificazione diretta di Europa League. Partita subito in discesa per la squadra allenata da Sergio Conceicao, con i padroni di casa che restano in dieci uomini praticamente per tutta la partita, causa l’espulsione di Gomez al dodicesimo minuto. Poi la rete di Galeno decisiva per la vittoria e il terzo posto in classifica per l’ultima giornata di Liga Portugal. Taremi entra a partita in corso e ci mette ancora lo zampino.

Taremi ancora decisivo! Assist ‘alla Dzeko’

LO HA RIFATTO – Mehdi Taremi non gioca titolare la sfida tra Braga e Porto, decisiva per entrambe le squadre per quanto riguarda la qualificazione diretta alla prossima Europa League. I Dragoes di Sergio Conceiçao, terzi in classifica con un punto di vantaggio proprio sul Braga, difendono il gradino più basso del podio. Il prossimo attaccante dell’Inter entra al 75′ e dopo appena otto minuti realizza l’assist decisivo per Galeno che si inserisce da dietro sorprendendo tutta la difesa avversaria e spiazzando il portiere. L’ultima partita in assoluto con la maglia del Porto per Taremi sarà in Coppa di Lega contro lo Sporting Lisbona.