Inter-Lazio, oggi festa scudetto con la grande incognita Zhang

Inter-Lazio chiude alle 18 la serie di partite in casa. È quella – stabilita da tempo – per la festa scudetto, con la consegna della coppa, ma quanto annunciato ieri da Zhang fa spostare inevitabilmente l’attenzione fuori dal campo.

L’ULTIMO SALUTO? – Inter-Lazio può significare un inatteso e clamoroso passaggio di consegne. Quella che doveva essere la grande festa scudetto si è trasformata nel più che probabile congedo da Steven Zhang e da Suning, dopo l’inatteso (ma fino a quale punto?) comunicato di ieri in cui il presidente (uscente?) ha annunciato le difficoltà nel ripagare il prestito definito tre anni fa con Oaktree. Che, di contro, dall’ultima giornata a Verona potrebbe già essere il nuovo proprietario dell’Inter. Uno scenario particolare, in cui ovviamente tutti i tifosi vogliono capire che ne sarà della competitività di chi ha appena vinto lo scudetto della seconda stella. E che farà inevitabilmente da contraltare alla festa comunque attesa.

Inter-Lazio, passerella d’onore per i campioni

POMERIGGIO DI GALA – A prescindere dalla questione Zhang, per Inter-Lazio ci sarà l’omaggio a chi ha stravinto la Serie A. Cosa che – va ricordato – non è in discussione a prescindere dagli sviluppi societari. Per questo Simone Inzaghi è intenzionato a mettere l’undici migliore possibile, quello delle grandi occasioni. Con il rientro di Hakan Calhanoglu e capitan Lautaro Martinez, l’uomo che alzerà la coppa scudetto, ma anche di Alessandro Bastoni e Henrikh Mkhitaryan. Quelli che hanno giocato sempre, per intenderci. Il tutto trovando di fronte una Lazio non certo in vacanza, perché il rilancio sotto la guida di Igor Tudor ha fatto sì che i biancocelesti debbano definire in quale coppa europea giocare nel 2024-2025. Segui su Inter-News.it per tutta la giornata le ultime notizie sulla sfida. Dalle 16 il vero countdown a Inter-Lazio: collegamenti in diretta, interviste pre/post e LIVE della partita, trasmessa in diretta TV e streaming.