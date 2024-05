Inter-Lazio è ‘the last dance‘ a San Siro. Festa con obiettivo!

L’Inter affronterà domani alle ore 18 la Lazio alla ricerca di un sorriso nel mezzo del caos. Il problema di Steven Zhang non aiuta, ma Simone Inzaghi deve guardare alla festa con un obiettivo.

FESTA – Inter–Lazio è ‘the last dance‘ per gli uomini di Simone Inzaghi davanti ai propri tifosi a San Siro. Dopo la partita ci sarà la festa per la seconda stella con la consegna dello Scudetto tra le mani di Lautaro Martinez, il capitano. Il clima di gioia è stato rovinato, a metà, dai problemi di Steven Zhang e dalla questione della proprietà Suning. Probabilmente da martedì l’Inter sarà del fondo americano Oaktree Capital Management. Domani però non sarà il momento per pensarci, le ore al Meazza dovranno essere come uno stop al tempo per festeggiare come si deve un risultato storico. Per questo motivo non ci può essere altro esito alla serata che la vittoria. Inzaghi lo sa molto bene e le scelte di formazione sono un chiaro segnale della sua consapevolezza. Giocherà la squadra che ha reso di più in questa lunga stagione, la squadra che rimarrà nell’almanacco del club nerazzurro. Per l’ultimo ballo dell’annata 2023-2024 dentro la nostra casa è richiesto il massimo sforzo. L’ultimo!