Zanetti: «Ecco cosa resta dello scudetto dell’Inter! Inzaghi dimostra»

Zanetti torna a parlare a due settimane esatte dalla conquista dello scudetto dell’Inter. Il vice president lo ha fatto ospite in studio nel corso della trasmissione Super Tele su DAZN.

VICE PRESIDENT – Ecco come inizia Javier Zanetti: «Cosa resta dalla festa dell’Inter? Soprattutto resta la felicità dei tifosi, innanzitutto. Poi il percorso fatto, dall’inizio a quando abbiamo vinto il campionato. Credo che Simone Inzaghi, con i giocatori e lo staff, hanno fatto un grandissimo lavoro. Consapevoli che la squadra era forte, ma bisognava dimostrarlo sul campo: lo hanno fatto con un grande calcio, si è vista qual è la squadra più forte».

IL PERCORSO – Zanetti valuta i tre anni di Inzaghi: «Secondo me c’è stato un momento di difficoltà, da parte non solo del mister ma di tutta l’Inter perché i risultati non arrivavano. La svolta? Già il fatto di essere arrivati in finale è un grande traguardo. Tutti dicevano che il Manchester City era favorito e vinceva facile, poi vedendo la partita rimane il grande rammarico perché potevi anche vincerla. Ma siamo usciti tutti con grande consapevolezza di essere una squadra competitiva e forte, che poteva lottare per traguardi importanti».

Zanetti esalta Inzaghi per il percorso all’Inter

GRAN TRIONFO – Zanetti si sofferma su Inzaghi e il suo lavoro all’Inter: «Quanto ha fatto? Tantissimo. Ha portato le sue idee: quando dico che la squadra gioca bene e si diverte è perché il mister ha dato serenità, calma e consapevolezza di essere una squadra forte. È uno che si impegna tanto anche a bordocampo, perché ci tiene, però credo che i ragazzi lo seguivano in tutto. E dopo si è visto l’atteggiamento in ogni partita».

L’ALTRO PROTAGONISTA – Zanetti su Hakan Calhanoglu, uno degli uomini simbolo dello scudetto dell’Inter: «Il cambio ruolo? Lui ha accettato questa grande sfida e questo nuovo ruolo. Il mister gli ha dato grande fiducia, Calhanoglu si è sentito grande protagonista. Non solo in fase difensiva, ma anche in attacco è stato molto importante».