L’Inter ora fa tappa a Frosinone: cosa farà Inzaghi? Le indicazioni

L’Inter ora affronterà il Frosinone in campionato, partita in programma venerdì sera alle 20.45. Inzaghi vuole subito un riscatto dopo il KO ininfluente di Reggio Emilia.

RIALZARSI − L’Inter è pronta a riaprire i battenti di Appiano Gentile per ricominciare ad allenarsi in vista della seconda trasferta di fila, ossia quella sul campo del Frosinone. Per i campioni d’Italia altro avversario invischiato nella lotta per non retrocedere e dunque altro campo ostico e sicuramente complicato. L’Inter, dopo la brutta prestazione di Reggio Emilia che ha regalato altri paradossali punti al Sassuolo (unica squadra a battere la Beneamata in campionato sia all’andata che al ritorno), è chiamata a rialzare subito la testa. Non lo richiede la classifica, bensì l’orgoglio e l’onore da squadra campione d’Italia in carica. Simone Inzaghi, che ieri ha ricevuto il premio Bulgarelli da Arrigo Sacchi (altro paradosso), da oggi inizierà a preparare la partita del Benito Stirpe.

Inter, tappa a Frosinone: cosa aspettarsi da Inzaghi?

RITORNI IMPORTANTI − Che Inter attendersi contro il Frosinone? La sensazione è che Inzaghi proseguirà con le sue rotazioni, ma rispetto a Reggio Emilia ritorneranno alcuni titolarissimi. Thuram, Dimarco e Calhanoglu, rimasti in panchina per 90′ sabato sera contro il Sassuolo, potrebbero ritornare titolari. Così come Sommer, febbricitante settimana scorsa, ma ora perfettamente arruolabile. Qualche novità potrebbe esserci in difesa. Scalpita il tedeschino Yann Aurel Bisseck, che non gioca da tre partite, l’ultima quella contro il Cagliari (2-2), il quale potrebbe prendere il posto di Benjamin Pavard. Il francese, invece, è il giocatore più utilizzato da Inzaghi nelle ultime tre uscite tra Milan, Torino e Sassuolo. Sempre in campo e mai richiamato in panchina. Insomma, c’è da attendersi qualche novità tra i campioni d’Italia, che in casa del Frosinone non vorranno di certo sfigurare.

Probabile formazione Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, de Vrij, Carlos Augusto; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez