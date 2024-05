Inzaghi: «Scudetto della gioia. Inter, sono tre anni che vinciamo!»

Simone Inzaghi è stato protagonista del Premio Bulgarelli a Bologna e ha parlato anche di Inter in mixed zone. Il suo intervento ripreso da Sport Mediaset.

VITTORIE – Simone Inzaghi descrive il momento dell’Inter ed in generale le ultime stagioni: «L’ho definito lo Scudetto della gioia. Abbiamo fatto felici milioni di interisti che aspettavano questa seconda stella e che fortunatamente è arrivata. Per noi, i giocatori, lo staff, la società è un grandissimo orgoglio. Ho dei ragazzi a cui piace giocare a calcio, affrontare le difficoltà delle partite. Non mi soffermerei solo sull’Inter di quest’anno, la mia squadra sono tre anni che gioca con un determinato modulo, con determinati principi che ci hanno permesso di vincere 6 titoli e di fare una finale di Champions League. Siamo contenti di quello che abbiamo fatto ed è giusto godercelo in questo momento insieme ai nostri fantastici tifosi»

MERCATO – Inzaghi ha poi pensato al prossimo anno subito: «Sappiamo che al giorno d’oggi bisogna sempre guardare avanti. Noi sappiamo quello che abbiamo fatto in questo percorso, in questi tre anni. Abbiamo vinto tanto, ma vogliamo sempre migliorarci e speriamo di regalare ancora vittorie ai nostri tifosi perché se lo meritano. Con la dirigenza stiamo lavorando per questo»