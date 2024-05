Inzaghi alza le richieste all’Inter: per l’attacco un numero e un nome!

Simone Inzaghi ha le idee chiare per la sua Inter del futuro e non lo nasconde. L’attacco è il primo reparto da rinforzare e il suo obiettivo di mercato è ormai fissato.

IMPEGNO – In casa Inter inizia già a discutersi di futuro, tra rinnovi e obiettivi invitanti di calciomercato. L’obiettivo centrato con cinque giornate d’anticipo dai nerazzurri permette alla dirigenza di impegnarsi sin da subito nel progetto per la prossima stagione, che sarà ricchissima di impegni con l’aggiunta del Mondiale per Club. Anche per questo motivo, a partire da giugno Simone Inzaghi avrà bisogno di aumentare il proprio organico con nuove pedine utili alla causa. Lo stesso allenatore lo ha dichiarato al termine di Sassuolo-Inter e ha ribadito, pochi minuti fa, che la società è già all’opera in questa direzione.

Inzaghi ora non ha paura di chiedere all’Inter: ecco il desiderio

CERTEZZE E NUMERI – Il focus principale per il mercato dell’Inter attualmente è sull’attacco. La priorità di Simone Inzaghi, infatti, è rinforzare la fase offensiva, che parte già da tre nomi importanti come quelli di Lautaro Martinez, Marcus Thuram e il neo acquisto Mehdi Taremi. Per il prossimo anno le richieste dell’allenatore si alzano: Inzaghi non si accontenterà più di quattro attaccanti. Il numero perfetto e a cui ambisce il piacentino è cinque e dipende anche al futuro degli altri due attualmente presenti nella rosa dell’Inter.

PARTENZE E CONFERME – Alexis Sanchez, uno di questi, è destinato a partite. Mentre il futuro dell’altro, Marko Arnautovic, è ancora incerto. L’austriaco ha convinto ben poco quest’anno ma non è escluso che possa restare a Milano, nel ruolo di quinta riserva. Per ora, infatti, risulta difficile riuscire a piazzarlo in qualche club (discorso analogo per Joaquin Correa, che rischia di tornare all’Inter dopo l’esperienza al Marsiglia). Più semplice invece pensare di far cassa attraverso la cessione di qualche giovane talento.

DESIDERIO – Resta, allora, il quarto nome per rinforzare l’attacco dell’Inter. E Simone Inzaghi ne ha uno ben fisso nella mente. Si tratta di Albert Gudmundsson, esploso quest’anno col Genoa e corteggiato non solo dall’ambiente nerazzurro. L’islandese è il primo desiderio, nonché obiettivo, di mercato per l’allenatore piacentino, che è pronto ad avanzare come richiesta alla proprietà e dirigenza interista.

Fonte: Sportmediaset.it