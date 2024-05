Trevisani: «Thuram? Ce ne sono tanti altri all’Inter che venderei prima!»

Trevisani non ha dubbi sulla stagione pazzesca di Marcus Thuram con la maglia dell’Inter. Dice la sua sul valore economico del giocatore.

IMPORTANZA − Riccardo Trevisani durante il format ‘La Fontana di Trevi’ su Cronache di Spogliatoio ha detto la sua sul valore di Marcus Thuram. «Non meno di 40, direi, ma non so dire la cifra corretta. La stagione lo porta velocemente a quella cifra là, l’importanza che avuto nell’Inter di botto al primo anno a maggior ragione. Si parla di Thuram come André Onana lo scorso anno. Ma ce ne sono tanti altri nell’Inter che venderei prima di Thuram». In questa stagione, l’attaccante francese ha segnato con la maglia nerazzurra quattordici reti e messo a referto tre assist in 43 partite complessive. Tantissimi per uno che è soltanto al primo anno in Italia e in Serie A.