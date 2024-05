L’Inter 2024-2025 è già realtà! Per Oaktree subito tante questioni

La stagione 2023-2024 per l’Inter si è chiusa ieri sera, ma è già tempo di pensare alla prossima: con Oaktree a capo, la società gira subito pagina perché c’è tanto da fare.

CAMBIO EFFETTUATO – La prima volta dell’Inter di Oaktree è arrivata, curiosamente, nello stesso campo dell’esordio di Suning: il Bentegodi. La proprietà cinese aveva cominciato con un deludentissimo KO per 2-0 col Chievo il 21 agosto 2016, quella americana col 2-2 di ieri sera col Verona. Un pareggio che chiude una stagione senza precedenti, quella dello scudetto della seconda stella conquistato nel derby in faccia al Milan secondo. Un’annata da ricordare, con tantissimi lati positivi e pochissimi negativi, ma che ora va già messa in archivio perché da qui bisogna ripartire. E farlo subito, in vista di un 2024-2025 che per l’Inter di Oaktree si preannuncia molto fitto con l’epilogo a giugno del prossimo anno del Mondiale per Club.

QUESTIONI IN SOSPESO – Il comunicato con cui stanotte il fondo Oaktree si è presentato all’Italia e al mondo Inter fa capire la volontà degli americani di proseguire sulla falsariga di Suning. Ossia mantenere la competitività del club, facendo attenzione al bilancio, e con lo stesso management precedente. A cominciare da Giuseppe Marotta, ma anche con Simone Inzaghi in panchina. Giovedì il primo vertice operativo, al quale farà seguito quello di domani col tecnico. Da lì usciranno le prime linee guida sul mercato (comunque già note: saldo attivo o in pari) e qualche indicazione in più su come proseguire. Nulla di stravolgente, certo, ma sentirlo dalla viva voce dei manager che faranno capo all’Inter sarà un’altra cosa. Poi ci sarà da definire il nuovo Consiglio d’Amministrazione, con tanto di presidente: anche qui in tempi abbastanza rapidi, entro metà giugno.

PROGETTAZIONE CONTINUA – È come se si fosse già nella stagione 2024-2025. Che ufficialmente inizierà il prossimo 1 luglio, ma che per i tanti appuntamenti (dal già citato vertice con Inzaghi e i dirigenti al rinnovo del CdA) vedrà tantissimo da fare già prima di quella data. Per Oaktree magari l’ingresso nell’Inter non era così immediato, ma ora che ha avuto le quote da Suning per la mancata restituzione del prestito deve mettersi da subito al lavoro per dare forma e realtà agli annunci. Con la garanzia rappresentata da Marotta, una solidità finanziaria indiscutibile e un gruppo già vincente. Che a livello di rosa (oltre che di management) non dovrà certo essere ribaltato, a differenza di un anno fa con dodici acquisti, bensì puntellato. Partendo dal rinnovo di Lautaro Martinez, per poi passare al resto. Perché solo così anche l’Inter di Oaktree potrà essere vincente.