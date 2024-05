Inzaghi, due incontri per l’Inter. Il piano della settimana

Sono previsti due incontri per l’allenatore dell’Inter, Simone Inzaghi, nel corso di questa settimana. I dettagli.

INCONTRI – Secondo quanto riportato da Matteo Barzaghi, in collegamento con gli studi di Sky Sport 24 dalla sede dell’Inter, Simone Inzaghi e la proprietà, i manager di Oaktree, si dovranno conoscere. Ieri l’allenatore nerazzurro ha detto che martedì li incontrerà, quindi domani. Si tratta del primo passaggio per lavorare insieme. È importante il primo incontro conoscitivo con Inzaghi per pianificare il futuro. E poi ci sarà un altro incontro per il tecnico nerazzurro, quello con l’area sport per entrare nel dettaglio della prossima stagione: il mercato e anche un rinnovo di contratto, perché l’allenatore è in scadenza 2025 e c’è l’intenzione di andare a blindare, a rendere ancora più forte la collaborazione col tecnico consentendogli di iniziare la prossima stagione con ancora più sicurezze. Questo il piano della settimana.

Fonte: Sky Sport