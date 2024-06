Austria-Francia, le formazioni ufficiali: uno su tre dell’Inter!

Alle ore 21 scende in campo la terza gara di giornata degli Europei: Austria-Francia è la gara in programma alla Düsseldorf Arena di Düsseldorf. In campo solo uno dei tre giocatori dell’Inter impegnati.

GRUPPO D – Austria-Francia chiude la prima giornata del Gruppo D degli Europei, dopo la vittoria di ieri dell’Olanda di Denzel Dumfries e Stefan de Vrij sulla Polonia di Piotr Zielinski. Tanta Inter anche questa sera, sebbene dei tre giocatori nerazzurri solo uno, ovvero Marcus Thuram, sarà in campo dal primo minuto. Niente faccia a faccia, almeno dall’inizio, con Marko Arnautovic, che siederà in panchina dopo aver perso il ballottaggio per una maglia da titolare con il compagno Gregoritsch. Partirà dalla panchina anche Benjamin Pavard, a cui il Commissario Tecnico ha preferito la coppia di centrali composta da Saliba e Upamecano.

Austria-Francia (EURO 2024 Gruppo D), le formazioni ufficiali

AUSTRIA: Pentz; Posch, Danso, Wöber, Mwene; Seiwald, Sabitzer (C); Laimer, Baumgartner, Grillitsch; Gregoritsch.

Panchina: Lindner, Hedl, Trauner, Arnautovic, Prass, Querfeld, Lienhart, Kainz, Schmid, Daniliuc, Seidl, Wimmer, Weimann, Entrup, Grüll.

Commissario Tecnico: Ralf Rangnick

FRANCIA: Maignan; Theo Hernandez, Saliba, Upamecano, Koundé; Rabiot, Kanté, Griezmann; Marcus Thuram, Mbappé (C), Dembélé.

Panchina: Samba, Areola, Pavard, Mendy, Camavinga, Tchouameni, Giroud, Kolo Muani, Zaire-Emery, Fofana, Coman, Clauss, Konaté, Barcola.

Commissario Tecnico: Didier Deschamps