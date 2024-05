Verona-Inter 2-2, cinque dati statistici che potresti non sapere

Verona-Inter chiude la Serie A e la stagione della squadra che ha vinto lo scudetto. Un 2-2 ininfluente per entrambe, ma che fa proseguire una lunga striscia di dati statistici nelle partite contro l’Hellas.

DUE – I gol segnati da Marko Arnautovic ieri in Verona-Inter. Alla sua trentasettesima presenza, contando anche le tre nella stagione 2009-2010, è arrivata la sua prima doppietta. L’austriaco chiude la stagione con sette reti, cinque in Serie A e due in Champions League.

SETTE – La striscia di vittorie consecutive dell’Inter contro il Verona, quattro in casa e tre in trasferta, che si è interrotta col pareggio per 2-2 di ieri sera. L’ultimo mancato successo, proprio al Bentegodi e per 2-2, risaliva al 9 luglio 2020. Nella circostanza fece autogol Federico Dimarco, che all’epoca giocava nell’Hellas.

DODICI – Le partite di fila in cui l’Inter ha segnato almeno due gol in casa del Verona. La serie multipla è iniziata il 23 gennaio 2000, con una vittoria per 1-2, dopo che uno 0-1 del 3 novembre 1996 aveva avviato una striscia (anch’essa in corso) di tredici incontri a segno al Bentegodi.

VENTISETTE – Le gare consecutive senza sconfitte dell’Inter contro il Verona, fra casa e trasferta. Dopo l’1-0 del 9 febbraio 1992 sono arrivate ben ventidue vittorie, mentre quello di ieri è il quinto pareggio. Contando solo le sfide al Bentegodi nove successi e quattro volte pari (tre per 2-2 e il 3-3 del 7 febbraio 2016).

QUARANTASEI – I punti conquistati dall’Inter nel girone di ritorno della Serie A che si è appena conclusa. Sono appena due in meno rispetto a quelli del girone d’andata, dove la squadra di Simone Inzaghi aveva girato a quarantotto. Per poco non è stato possibile ripetere lo stesso ruolino di marcia, ma il dato è ovviamente influenzato dall’aver vinto lo scudetto con largo anticipo.