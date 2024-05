Di Lorenzo, l’agente: «Via dal Napoli, ecco perché! Inter? Diversi»

Di Lorenzo ieri ha giocato la sua ultima partita con la maglia del Napoli. Lo rivela il suo agente Giuffredi, che parlando a TV Play conferma come l’ormai ex capitano degli azzurri cambierà squadra. Con l’Inter più volte accostata in questi giorni.

FINE DI UN CICLO – Giovanni Di Lorenzo ieri ha ricevuto i fischi del Maradona al momento dell’uscita dal campo in Napoli-Empoli e dopo le voci sull’Inter. La motivazione, confermata dal suo agente Mario Giuffredi, è perché va via: «Deve venir fuori la verità. Di Lorenzo ha avuto un colloquio con Giovanni Manna nei giorni scorsi, così come tutti i suoi compagni. Hanno parlato dell’annata che si sta chiudendo e delle prospettive della prossima stagione. Di Lorenzo ha espresso a Manna delle sensazioni circa una mancanza di fiducia da parte della società nei suoi confronti. A questa affermazione del capitano, Manna ha esternato la sua personale forte stima, ma c’è da parte del presidente Aurelio De Laurentiis la volontà di vendere a fronte di un’offerta».

Giuffredi sulle opzioni per Di Lorenzo dopo Napoli: non solo l’Inter

VA ALL’INTER? – Giuffredi continua: «Giovanni ha avuto la conferma che la mancanza di fiducia nei suoi confronti era diventata realtà. A quel punto, preso atto del pensiero del presidente, ha spiegato al direttore sportivo Manna che senza la necessaria fiducia ha voglia di andare via dal Napoli. Non può esserci un capitano sfiduciato dalla sua società. Fino a oggi non avevamo mai pensato di andar via. Non avremmo mai pensato di lasciare Napoli: abbiamo firmato un contratto per rimanere a vita. È sempre stato questo il desiderio di Giovanni. Cambia tutto, però, se la società esprime questo pensiero. Dopo le indiscrezioni sono arrivate diverse chiamate di top club per Giovanni. Vogliamo andare avanti per la nostra strada, cercando un altro progetto che dia grande fiducia a Di Lorenzo».

Fonte: tvplay.it