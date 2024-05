Sabatini: «Thuram? Ci ho parlato! Pronostico Inter, 5000+ offese»

Si è parlato a lungo della questione Thuram e del video con in sottofondo l’ormai celebre pronostico di Sabatini sull’Inter. A Microfono Aperto, su Radio Sportiva, il giornalista ha raccontato come è andata in scena la discussione fra i due.

ALTRO CHE QUINTI – Ad agosto, Sandro Sabatini aveva detto che l’Inter sarebbe arrivata quinta. Una previsione del tutto sbagliata, visto come si è chiusa la Serie A ieri. Questo non se l’è dimenticato Marcus Thuram, che lo ha ricordato la scorsa settimana. Sabatini racconta com’è proseguita la storia: «Thuram aveva fatto il video di festeggiamento dello scudetto mettendo in sottofondo l’audio del mio famoso pronostico di agosto. Me l’hanno tirato fuori a Pasqua, ma io quelle cose le dicevo a Ferragosto. Io l’ho presa molto sul ridere, perché a me l’ironia e lo scherzo piace tanto. Ho avuto solo un problema, che mi sono arrivati almeno cinquemila messaggi offensivi. Di conseguenza l’ho fatto presente a Thuram».

Sabatini e Thuram ‘nuovi amici’ dopo il pronostico sull’Inter

IL DISCORSO – Sabatini rivela il contenuto di quanto detto con Thuram: «Ci siamo sentiti in videochiamata, tramite un dirigente importante dell’Inter. Gli ho ricordato che sono amico di Youri Djorkaeff e Laurent Blanc, che hanno giocato col padre. Lui mi ha detto che mi avrebbe regalato la maglia e gli ho detto di scrivere “Ciao downgrade”. Da oggi pomeriggio sarà messa all’asta in beneficenza. Non so a chi, vorrei trovare un’associazione che aiuti sui casi di bullismo online. Le parole di Gian Piero Gasperini? È chiaro che per lui la ferita Inter sarà sempre aperta, perché è stato bollato come un allenatore non da grande squadra. L’Atalanta è invece diventata una grande squadra e Gasperini, legittimamente, ricorda che all’Inter è rimasto cinque partite. Un allenatore che è rimasto così poco è ovvio che lo sente tanto».