Inzaghi, doppio incontro in settimana per l’Inter: non solo Oaktree!

L’Inter 2024-2025 comincia a prendere forma, all’indomani della stagione che si è conclusa ieri a Verona. Inzaghi ha anticipato come domani vedrà per la prima volta i manager di Oaktree, ma Sport Mediaset anticipa come non sarà l’unico vertice in settimana. Ecco tutti gli sviluppi legati al tecnico e alla società.

PRIMO ROUND – Simone Inzaghi l’ha anticipato ieri, nella conferenza stampa post partita di Verona-Inter: domani vedrà i rappresentanti del fondo Oaktree. Sarà il primo incontro con la nuova proprietà del club per l’allenatore, che a breve definirà anche il rinnovo del contratto a oggi in scadenza al 30 giugno 2025. Problemi in tal senso non ce ne saranno: Sport Mediaset fa sapere che si arriverà a un prolungamento di altri due anni con Inzaghi, fino al 2027. Con l’annuncio che arriverà appena sarà definito (poche settimane) il nuovo Consiglio d’Amministrazione dell’Inter targata Oaktree. I cui rappresentanti, Alejandro Cano e Katherine Ralph, torneranno già nella giornata di oggi a Milano.

La nuova Inter di Oaktree riparte da Inzaghi: subito il vertice

LE DISCUSSIONI – La prima settimana senza partite è comunque abbastanza ricca, perché si volta subito pagina. Domani, come detto, andrà in scena il vertice fra Oaktree, Inzaghi e i principali dirigenti dell’Inter. Si definiranno le linee guida operativo-strategiche da seguire nei prossimi mesi, per rendere ancora più competitiva la rosa. L’obiettivo è far sì che lo scudetto venga difeso e che la squadra sia protagonista in Champions League. Con Oaktree che ha ribadito anche oggi come voglia costruire su quanto già fatto in precedenza. Per Inzaghi ci sarà poi un successivo vertice, presumibilmente mercoledì, con Giuseppe Marotta, Piero Ausilio e Dario Baccin (senza i rappresentanti di Oaktree, quindi, che avranno già dato il loro OK domani) per delineare le strategie in vista del prossimo mercato.

Fonte: Sport Mediaset