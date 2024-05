FOTO – Di Gennaro: «Inter, dopo 21 anni il mio sogno è diventato realtà»

Raffaele Di Gennaro, terzo portiere dell’Inter, ha parlato del suo sogno che dopo 21 anni è diventato realtà. Il post sui social network.

SOGNO – Raffaele Di Gennaro ha esordito ieri sera in Serie A con la maglia dell’Inter nel corso della partita in casa del Verona. Un sogno diventato realtà, come rivelato dallo stesso terzo portiere nerazzurro in un contenuto condiviso nel proprio profilo Instagram, dove si leggono le seguenti parole. “Fin da quando avevo 9 anni, mio primo anno con i colori nerazzurri, il mio sogno è sempre stato quello di esordire in serie A con la maglia dell’Inter.

Oggi, 21 anni dopo, questo sogno è diventato realtà!!!

È stata una serata indimenticabile che porterò per sempre nel mio cuore 🖤💙

Grazie @inter“.

Fonte: Instagram Raffaele Di Gennaro