LionRock-Inter, la nuova trovata per gettare fango si può già smentire!

In casa Inter è difficile restare tranquilli perché i nemici provano a fare sempre rumore sollevando ridicoli polveroni. L’ultimo, fresco di giornata, è legato a LionRock, società che deteneva una percentuale di quote del club nerazzurro. Scopriamo insieme in cosa consiste il caso montato e la conseguente smentita giunta.

IL RUMORE DEI NEMICI – La “cultura dell’invidia” di cui ha parlato proprio ieri l’Amministratore Delegato dell’Inter, Giuseppe Marotta, non è mai stata così palese e frequentemente sotto gli occhi di tutti come nell’ultimo periodo. In più occasioni, infatti, i “nemici” dei nerazzurri hanno provato a gettare fango sulla proprietà interista, anche sfruttando alcune problematiche finanziarie legate all’uscente Presidente Steven Zhang. Dall’esposto, ridicolo, della Fondazione Jdentità Bianconera, fino al caso LionRock scoppiato proprio in queste ultime ore, innumerevoli sono stati i tentativi di destabilizzare l’ambiente Inter. Ma guardiamo nel dettaglio in cosa consiste l’ultimo.

QUOTE – LionRock Zuqiu Ltd è una società che detiene indirettamente, tramite la sua controllata ISC SpA il 31,05% delle azioni dell’Inter. Dunque una società azionista di maggioranza il cui controllo e la cui proprietà sono stati acquisiti da Oaktree dopo l’escussione del pegno sulle quote di Great Horizon – come ha fatto sapere il club nerazzurro il 22 maggio, dopo l’ufficialità del passaggio ai vertici. Dove risiede, dunque, il problema che fa gridare allo scandalo una parte di tifosi anti-interisti?

Inter, illecito con LionRock? I fatti allontanano il rischio!

COMUNICAZIONE – Recentemente un portavoce di LionRock ha insinuato il dubbio che a maggio 2021, quando Oaktree aveva erogato il finanziamento a Zhang, Great Horizon avesse già acquistato le quote della stessa LionRock. Dunque quest’ultima avrebbe cessato di essere azionista dell’Inter sin da tre anni fa. Il problema sorge dal momento in cui nelle comunicazioni del club nerazzurro e delle rispettive società non si trovano tracce di questi passaggi. Le norme federali e UEFA, infatti, obbligano le squadre a comunicare i trasferimenti delle quote societarie superiori al 10%. Non farlo comporta il rischio di un’ammenda o la penalizzazione di punti in classifica. E le quote dell’Inter che LionRock aveva in mano erano del 31,05%.

LA VERITÀ – Ma cosa c’è di fondato in tutta questa storia? Nel bilancio 2021, depositato da Great Horizon qualche settimana fa, non c’è alcun riferimento all’acquisto delle quote di LionRock. Così come in quello del 30 giugno 2021 di ISC SpA, approvato dall’assemblea dei soci a dicembre 2021. Come anche il resto dei riferimenti di International Sports Capital S.p.A., che fanno sempre capo a LionRock e non a Great Horizon. Dunque, sembrerebbe che quest’ultima non abbia acquistato le quote tre anni fa. In attesa di aggiornamenti ufficiali, non esistono le basi per parlare di illecito nell’operazione – di libero mercato – effettuata da Steven Zhang e per questo l’Inter è tranquilla, nonostante le accuse arrivate dall’esterno.