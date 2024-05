Tifosi Juventus, ancora contro l’Inter? Chiesto accesso agli atti: nel mirino Zhang

Osservare, da così in basso, l’Inter vincere evidentemente è troppo. Tanto da spingere i tifosi della Juventus a continuare la loro ‘indagine’. Dopo l’esposto la fondazione Jdentità Bianconera chiede anche l’accesso agli atti.

INSISTENZA – Qualcuno fa grande difficoltà ad accettare la grande annata dell’Inter in campionato. Si tratta – evidentemente – di parte dei tifosi della Juventus, che continuano a cercare di trovare un pretesto per delegittimare il trionfo della seconda stella nerazzurra. Qualche settimana fa la fondazione Jdentità Bianconera aveva mosso un esposto in cui veniva contestata l’iscrizione del club Inter al campionato di Serie A 2023/2024. Iscrizione ovviamente in regola, essendo stata autorizzata dalla FIGC lo scorso anno. Non contenti dell’esposto, al quale non c’è stato nessun seguito, i tifosi della Juventus appartenenti alla fondazione continuano a voler ‘indagare’, senza paura di andare incontro a un nuovo buco nell’acqua.

L’assurda richiesta dei tifosi della Juventus contro l’Inter

RICHIESTA – Non potendo mettere becco sui fatti di campo, considerando l’ampio divario fra Inter e Juventus, la Fondazione Jdentità Bianconera insiste, cercando di mettere in discussione l’operato della società nerazzurra. Dopo l’esposto e a pochi giorni dalla rilevazione delle quote del club da parte Oaktree, i tifosi bianconeri chiedono l’accesso agli atti. Nel comunicato, pubblicato sul sito della fondazione Jdentità Bianconera, si legge: «La Fondazione JB comunica di aver effettuato richiesta di “accesso agli atti” alla Procura Federale FIGC e alla COVISOC riguardante la situazione dell’FC Internazionale con l’obiettivo di far luce ulteriore sulla vicenda riguardante il passaggio da Suning a Oaktree». Continua, dunque, l’esilarante saga di ‘indagini’ bianconere, con l’intento di svalutare la magnifica stagione dell’Inter.