Verona-Inter, Baroni lascia fuori due titolari: la lista dei convocati

Domani sera si chiuderà la stagione per i nerazzurri di Simone Inzaghi con Verona-Inter. Marco Baroni ha scelto gli uomini con cui si presenterà per sfida i campioni d’Italia. Due assenti importanti per l’allenatore.

LISTA – In attesa di conoscere le scelte ufficiali di formazione per Verona-Inter, arrivano novità sui gli uomini scelti da Marco Baroni per il match di domani sera. Il sito ufficiale della club veronese ha, infatti, diramato la lista dei convocati per la sfida, l’ultima della stagione, allo stadio Bentegodi. Fra i calciatori di Baroni, oltre agli squalificati Thomas Henry e Ondrej Duda, mancano due nomi importanti all’appello. Si tratta di Michael Folorunsho e il portiere Lorenzo Montipò, che si pensava potessero partire dal primo minuto anche nella sfida ai Campioni d’Italia di Simone Inzaghi. Di seguito la lista integrale degli uomini convocati per Verona-Inter, in campo alle ore 20.45.

VERONA-INTER, I CONVOCATI DI BARONI

6 Belahyane; 7 Tavsan; 8 Lazovic; 10 Mitrovic; 16 Chiesa; 17 Noslin; 18 Centonze; 19 Vinagre; 21 Dani Silva; 22 Berardi; 23 Magnani; 25 Serdar; 27 Dawidowicz; 28 Patanè; 31 Suslov; 32 Cabal; 34 Perilli; 37 Charlys; 38 Tchatchoua; 42 Coppola; 72 Ajayi; 80 Cisse; 82 Corradi; 94 Toniolo; 99 Bonazzoli.

Fonte: hellasverona.it