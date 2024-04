I tifosi della Juventus non si arrendono a -20: esposto ‘contro’ l’Inter

In casa Juventus ciclicamente si fanno azioni basate più o meno sul nulla riguardanti l’Inter, anziché preoccuparsi della loro situazione. Stavolta non è Calciopoli, ma un esposto della fondazione Jdentità Bianconera che va contro l’iscrizione al campionato.

A -20 FA FREDDO – La Juventus due mesi fa perdeva 1-0 su autogol contro l’Inter e iniziava il suo crollo in classifica. Che ora vede un eloquente e indiscutibile -20. Nonostante questo distacco non sia contestabile, c’è chi lo vuole mettere in discussione: la fondazione Jdentità Bianconera, con un esposto dove addirittura si contesta l’iscrizione dell’Inter alla Serie A in corso. Iscrizione che, come ovvio ed è pure eccessivo doverlo sottolineare, la FIGC aveva autorizzato l’anno scorso.

L’ESPOSTO – Nel documento, che ha come destinatari la Procura della Repubblica di Roma e Milano, la Procura Federale e la Consob, si chiede se l’Inter poteva partecipare alla Serie A 2023-2024. (Risposta: sì). Gli avvocati dell’ente – che, va specificato, non è direttamente legato alla società Juventus – contestano la lettera di patronage di Grand Tower S.à.r.l., società lussemburghese che ha garantito la continuità azionale dell’Inter. Ossia, in parole povere, la certezza che la società sia capace di onorare gli impegni finanziari entro il 30 giugno 2024. Cosa che, a oggi 6 aprile 2024, non è in discussione.

L’ACCUSA – Jdentità Bianconera sostiene che l’Inter non abbia rispettato i requisiti minimi per potersi iscrivere realmente al campionato di Serie A. Perché, sempre stando alla loro accusa nell’esposto, Grand Tower S.à.r.l. non avrebbe mai presentato un bilancio, mettendo in dubbio l’effettiva capacità di fornire le coperture finanziarie adeguate per l’Inter. In sostanza: è l’ennesimo tentativo dei tifosi della Juventus di screditare l’Inter. Il tutto a quasi diciotto anni dallo scoppio dello scandalo di Calciopoli, quello dove – giusto ricordarlo – alla fine (con oltre trenta ricorsi respinti a oggi) fu proprio la Juventus a retrocedere in Serie B.