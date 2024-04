Bastoni e il piccolo infortunio: doppia valutazione per Udinese-Inter

Bastoni oggi è entrato in dubbio per Udinese-Inter di lunedì sera, complice un piccolo infortunio accusato in allenamento. Arrivano le novità su quando si potrà capire se il difensore sarà della partita.

LO STOP – Un leggero affaticamento ai flessori ha frenato Alessandro Bastoni a tre giorni da Udinese-Inter. Il difensore, fra i migliori in campo lunedì contro l’Empoli, è ora a rischio per la partita del Bluenergy Stadium. Un problema muscolare, un piccolo infortunio, che frena l’avvicinamento nel secondo allenamento settimanale. Nulla di grave, ma Bastoni deve essere monitorato.

QUANDO SI DECIDE? – Matteo Barzaghi, in un servizio per Sky Sport 24, parla delle “prossime ore” come quelle decisive per capire se Bastoni sarà recuperabile per Udinese-Inter. Quindi la giornata di domani, il sabato che avrà inizio fra pochi minuti, sarà decisivo. Rispetto al pomeriggio, quando si parlava di valutazione con domenica compreso, ora invece i tempi si restringono.

L’ALTRO IN BILICO – Oltre a Bastoni, c’è un secondo difensore da valutare in vista della partita fra Udinese e Inter. Si tratta di Stefan de Vrij, che lunedì contro l’Empoli non c’era dopo l’infortunio quando era in ritiro con l’Olanda durante la sosta. Per lui è previsto il rientro in gruppo domani, con Simone Inzaghi atteso da doppia valutazione.