Lombardo: «Se Pioli perde il sesto derby di fila rischia! C’è appiglio»

Sedici giorni al derby Milan-Inter, coi nerazzurri che hanno vinto gli ultimi cinque. Il giornalista Lombardo, nel corso della puntata di stasera di Aspettando il weekend su Sportitalia, mette in dubbio la continuità di Pioli in caso di nuovo KO.

LA POSIZIONE – Stefano Pioli è al Milan da ottobre 2019 e da un po’ di tempo la sua conferma è in bilico. Per Marco Lombardo la stracittadina del 22 ottobre contro l’Inter potrebbe rivelarsi decisiva: «Se Pioli dovesse perdere il sesto derby consecutivo diventerebbe doloroso. Anche perché, secondo i calcoli che lasciano il tempo che trovano, potrebbe essere decisivo per lo scudetto visto il divario attuale. Nei confronti della società perdere il sesto derby consectivo non sarebbe un bel segnale».

OBIETTIVO CHIARO – A -14 dall’Inter con otto giornate ancora da disputare, il Milan farebbe bene a pensare ad altro. Lombardo vede un obiettivo prioritario per il finale di stagione di Pioli: «A questo punto deve fare bene in Europa League, la semifinale non so se basterebbe. È lì che balla da troppo tempo, c’è qualcuno in società che non lo ama di sicuro. Forse, per giustificare il fatto che non lo riconfermino, ci dev’essere qualcosa a cui chi non lo ama in società potrebbe appigliarsi».