Inter giudice della salvezza, Braglia: «Frosinone, KO da Serie B»

L’Inter nelle ultime quattro giornate di campionato ha affrontato Sassuolo e Frosinone e affronterà, all’ultima, il Verona. Nel suo intervento a TMW Radio, l’ex calciatore Stefano Braglia ha fatto il punto proprio sulla lotta salvezza, con i nerazzurri come veri e propri giudici.

LOTTA SALVEZZA – Una lotta salvezza serratissima quella di questo campionato di Serie A, specialmente dopo la vittoria dell’Udinese contro il Lecce nel posticipo della trentaseiesima giornata. In tutto questo l’Inter è a suo modo giudice: prima nella sfida contro il Sassuolo, persa per 0-1. Poi nella sfida contro il Frosinone, vinta per 0-5. Infine all’ultima giornata, quando allo stadio Bentegodi i nerazzurri affronteranno il Verona. Un ruolo importante per la squadra di Simone Inzaghi, come sottolineato anche dalle tante (sterili) polemiche per la sconfitta di Reggio Emilia che, di fatto, non ha spostato nulla in classifica.

Inter giudice della lotta salvezza, il commento di Stefano Braglia

SPACCIATI – In tutto questo, ha parlato l’ex calciatore Stefano Braglia. Che nel suo intervento a TMW Radio pronostica quelle che, secondo lui, saranno le squadre a fare compagnia alla Salernitana nella retrocessione in Serie B. Queste le sue parole sul tema. «Credo che ormai il Sassuolo sia spacciato. Non vedo tanto bene neanche il Frosinone, perché la squadra c’è, ma il KO con l’Inter è pesante. Vedo loro due come sfavorite». Insomma, come detto rischiano veramente di essere i nerazzurri – campioni d’Italia – gli artefici della retrocessione dei ciociari. A meno di importanti sorprese a fine campionato, visto anche lo scontro diretto con l’Udinese.