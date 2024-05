FOTO – Ferri e i protagonisti dello scudetto Inter: «Tutto come sognavamo!»

Ferri è club manager dell’Inter e ha vissuto così dall’interno lo scudetto conquistato lo scorso 22 aprile. Il dirigente, nonché ex difensore, è tornato a pubblicare su Instagram dopo tanto tempo con delle foto celebrative.

IL TRIONFO – Riccardo Ferri fa un lavoro di spessore dietro le quinte, come club manager dell’Inter. Collante fra spogliatoio e dirigenza, ma non solo, l’ex difensore ha potuto così fregiarsi di un nuovo scudetto, dopo quello che aveva conquistato in campo nella storica stagione 1988-1989 con Giovanni Trapattoni in panchina. E per festeggiarlo, Ferri ha scelto una modalità piuttosto diffusa: quella di postare alcune foto significative sul suo profilo Instagram.

Ferri e i festeggiamenti per lo scudetto dell’Inter

UOMO SCUDETTO – “Tutto come sognavamo”, il messaggio dell’ex difensore assieme a due foto. Una che ritrae la marea di persone fuori dal Meazza dopo Inter-Torino, per la festa scudetto, e una sua sul pullman assieme a Simone Inzaghi. Poi anche un altro post, dove celebra le persone con cui ha condiviso il trionfo. “Team straordinario”, le parole di Ferri. Che mette una serie di foto di lui assieme a tanti protagonisti, dallo stesso Inzaghi a Piero Ausilio passando per Giuseppe Marotta e Javier Zanetti fra gli altri.