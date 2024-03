Milan-Inter, il derby al lunedì sera porta con sé una curiosità doppia

Da qualche ora è anche ufficiale: il derby Milan-Inter si giocherà al lunedì sera. In attesa della partita del 22 aprile c’è una doppia curiosità da segnalare.

MAI SUCCESSO – La Lega Serie A, con una decisione molto discutibile, ha scelto di piazzare il derby Milan-Inter lunedì 22 aprile alle ore 20.45. La supersfida che chiude la trentatreesima giornata di Serie A si infila in un giorno insolito, nonché molto complicato per i tanti tifosi che hanno già comprato il biglietto. Tanto che in molti hanno – legittimamente – segnalato le difficoltà. Tuttavia, la Lega Serie A ha preferito fare un favore al Milan che giovedì 18 alle 21 ha il ritorno dei quarti di Europa League in casa della Roma, a differenza di quanto non fece con l’Inter l’anno scorso. Dove obbligò a giocare la penultima di campionato (decisiva) contro l’Atalanta al sabato sera (ore 20.45), tre giorni dopo la finale di Coppa Italia con la Fiorentina.

I DATI – In tutto sono 238 i derby in gare ufficiali, contando le partite giocate fra casa, trasferta e campo neutro: 90 vittorie dell’Inter, 79 del Milan e 69 pareggi, con 334 gol segnati e 311 subiti. I nerazzurri hanno vinto gli ultimi cinque, quello di andata per 5-1. Ma c’è una particolarità (doppia). È la prima volta nella storia dei derby fra Inter e Milan che si gioca di lunedì. E questo fa sì che col 22 aprile la stracittadina si sarà giocata in tutti i giorni della settimana, dal lunedì alla domenica.