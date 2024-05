Pinamonti, l’addio Sassuolo apre al ritorno dell’ex? L’Inter monitora!

Con la stagione che volge al termine, Andrea Pinamonti sembra destinato a lasciare il Sassuolo, in seguito alla retrocessione in Serie B del club neroverde. L’Inter monitora la situazione della sua vecchia conoscenza.

DESTINO – Con la stagione che volge al termine, Andrea Pinamonti sembra destinato a lasciare il Sassuolo. L’attaccante, nato nel 1999, potrebbe abbandonare il club neroverde in seguito alla retrocessione in Serie B. Tra le squadre che osservano attentamente la situazione di Pinamonti c’è l’Inter, il club dove l’attaccante ha mosso i primi passi nel calcio professionistico. Il calciatore ha esordito in Serie A con i nerazzurri nella stagione 2017-2018 e ha fatto parte della rosa che ha vinto lo scudetto sotto la guida di Antonio Conte nella stagione 2020-2021, collezionando 8 presenze e segnando 1 gol.

Pinamonti, tra ottime prestazioni e possibili ritorni

BUON RENDIMENTO – Il possibile ritorno di Andrea Pinamonti all’Inter è un tema caldo del momento. Dopo tre stagioni lontano dal club nerazzurro, una passata a Empoli e due a Sassuolo, l’ex nerazzurro ha mostrato una crescita costante. A una giornata dalla fine del campionato, l’attaccante ha segnato 11 gol in Serie A, avvicinandosi al suo record personale di 13 reti stabilito durante la sua esperienza a Empoli. Un’eventuale doppietta nell’ultima giornata gli permetterebbe di eguagliare o superare questo primato.

POSSIBILE RITORNO – L’Inter sta monitorando attentamente la situazione di Pinamonti e potrebbe decidere di riportare il giovane attaccante a Milano. Questa mossa non solo rafforzerebbe la rosa nerazzurra, ma potrebbe aiutare anche a rispettare i regolamenti sulle liste dei giocatori, questo perché è cresciuto nelle giovanili interiste. Come confermato anche dal suo agente, il giocatore ha tanti fans anche dall’estero, ma non mancano estimatori in Serie A soprattutto sponda Milano.