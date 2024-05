Dumfries, Verona-Inter segna la fine? L’ombra di un sostituto minaccia!

Il futuro di Denzel Dumfries è fra più incerti nella rosa nerazzurra. Verona-Inter potrebbe rivelarsi l’ultima apparizione, soprattutto dopo le recenti voci di mercato.

LUCI E OMBRE – Verona-Inter è destinata ad essere la partita della fine (ma anche di un nuovo inizio) per i nerazzurri di Simone Inzaghi. La fine di una stagione meravigliosa, ricca di soddisfazioni come la seconda stella conquistata, per tutti i protagonisti per lo scudetto. Ma potrebbe rivelarsi anche la conclusione di una carriera in nerazzurri per alcuni singoli, come per esempio Denzel Dumfries. Fra tutti gli uomini di Inzaghi, quello del centrocampista olandese, autore di una stagione caratterizzata da luci ed ombre, è il futuro che desta maggiore incertezza.

ULTIMA APPARIZIONE? – Non è escluso che Verona-Inter potrebbe essere l’ultima sfida in cui vedremo Denzel Dumfries in campo con la maglia nerazzurra. Anche se c’è la possibilità che Inzaghi scelga di non schierarlo in campo dal primo minuto domani sera al ‘Bentegodi’. Una decisione dettata semplicemente dalla chiara volontà di dare spazio a chi nel corso della stagione ne ha avuto di meno, come Juan Cuadrado. Tuttavia, in Verona-Inter ci sarà comunque lo spazio, magari nei minuti finali della ripresa, per rilanciare in campo anche Dumfries. Il tutto, in attesa di avere un quadro più chiaro su quello che sarà il suo futuro, sul quale da tempo incombe l’ombra dei possibili sostituti.

L’Inter ha già il dopo Dumfries?

FANTASMA – A dirla tutta, il sostituto di Denzel Dumfries sarebbe dovuto essere Tajon Buchanan. Simone Inzaghi, però, sembra preferire il giovane centrocampista sul lato sinistro del campo. Con il probabile addio di Juan Cuadrado, dopo un solo anno di Inter, e con Matteo Darmian jolly, l’Inter non può non pensare a un nuovo candidato sulla fascia destra. Nelle ultime settimane innumerevoli nomi sono stati accostati al club nerazzurro considerando un’ipotetica uscita dalla rosa di Dumfries. Ultimo quello di Giovanni Di Lorenzo, ormai ai titoli di coda col Napoli. Il centrocampista trentenne potrebbe rivelarsi una chance per l’Inter, la cui dirigenza – come noto da qualche tempo – ha un debole per la quota italiana in squadra.