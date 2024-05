Di Lorenzo il dopo Dumfries? L’Inter ci pensa: due ostacoli − Rai

Giovanni Di Lorenzo è finito nel mirino dell’Inter. Il terzino destro e capitano del Napoli dovrebbe lasciare il capoluogo campano in estate. I nerazzurri ci pensano come eventuale post Denzel Dumfries

ALTRO SGARBO − Aria di rivoluzione in casa Napoli e l’Inter prova ad approfittarne. Infatti, oltre a Piotr Zielinski, i campioni d’Italia tentano un altro sgarbo non banale ad Aurelio De Laurentiis: ossia Giovanni Di Lorenzo. Il capitano azzurro è in rottura col Napoli, tant’è che quella di domani potrebbe la sua ultima apparizione con la maglia dei partenopei. Si parla di rottura praticamente insanabile e lo stesso Di Lorenzo lo avrebbe comunicato al futuro DS del Napoli Giovanni Manna. Occhio all’Inter, che dopo aver preso a zero Zielinski, potrebbe cogliere un’altra opportunità come eventuale post Denzel Dumfries.

Di Lorenzo il secondo sgarbo dell’Inter al Napoli? Due ostacoli

INSIDIE − Due ostacoli però per l’Inter, in merito al futuro di Di Lorenzo. Il primo si chiama Aurelio De Laurentiis, piccato dopo l’addio a zero proprio per la Beneamata di Zielinski. Un altro sgarbo, stavolta dal suo capitano, sarebbe molto complicato da digerire. Come riferisce Rai Sport, oltre al patron napoletano, un altro ostacolo è anche il contratto di Di Lorenzo: scadenza 30 giugno 2028. Dunque, l’Inter dovrebbe sborsare la cifra richiesta dal Napoli per portarsi a casa il quasi 31 enne capitano azzurro.