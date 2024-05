Zilliacus: «Aspettavamo Oaktree, ora si procede! Tifosi Inter azionisti»

Zilliacus, l’imprenditore ormai in voga per il suo desiderio di acquistare l’Inter, è ritornato a parlare in merito al futuro del club. Club appena rilevato da Oaktree.

IDEA DI FONDO − Dopo aver parlato a Inter-News.it, l’imprenditore finlandese Thomas Zilliacus parla ancora stavolta a Market Watch: «Stavamo aspettando la conferma ufficiale che tutto era stato completato e che Oaktree fosse al comando. A questo punto possiamo procedere. L’idea è quella di creare una struttura simile a quella di Bayern Monaco o Real Madrid, alcuni dei più grandi club del mondo. Sto ora esaminando la possibilità di convogliare parte di questi ricavi in ​​un fondo che verrebbe coinvolto in un’eventuale offerta per il club. Sarebbe un’offerta combinata da parte della mia società di investimento, XXI Century Capital e Champions Circle. I tifosi diventerebbero azionisti del fondo che diventerebbe comproprietario del club. Le quattro squadre che erano in semifinale di Champions League quest’anno, tre di loro erano di proprietà dei tifosi».

ACCUSA − Poi Zilliacus ha voluto spiegare la sua situazione attuale, vista l’accusa mossa da Singapore: «Accusa a Singapore? I miei medici non mi hanno permesso di volare a lungo raggio a causa di un problema medico, che ha portato la polizia di Singapore a emettere un mandato di arresto. Non sono stato accusato di nulla e volerò a Singapore non appena i miei medici daranno il permesso per chiarire la situazione».