Zilliacus, gli avvocati: «Vicini ad acquistare l’Inter, ma ora stop obbligato»

Zilliacus non acquisterà più l’Inter. L’imprenditore finlandese ha appena annunciato, tramite una nota, i suoi prossimi impegni. Ossia affrontare la causa mossa da Singapore nei suoi confronti.

BANDIERA BIANCA − La nota di Zilliacus: “Gli avvocati di XXI Century Capital, la società di investimento appartenente al gruppo Thomas Zilliacus Mobile FutureWorks, coinvolta in un’offerta per l’acquisto della squadra di calcio dell’Inter, hanno annunciato oggi che la società ha interrotto il processo per provare ad acquistare l’Inter. Thomas Zilliacus punterà a ripulire il suo nome dalle false e malevoli accuse che negli ultimi giorni sono emerse da fonti di Singapore. Thomas Zilliacus sta lavorando da ormai un anno alla costruzione di un consorzio che vuole rendere l’Inter la migliore squadra di calcio del mondo. E una contendente permanente alla vittoria del campionato italiano e della Champions League. XXI Century Capital ha presentato un’offerta nel novembre 2023 ed è stata molto vicina alla conclusione di un accordo. Quel processo è stato ora deragliato dalle accuse false e dannose che sono state pubblicate per la prima volta su Singapore Straits Times (ST). Secondo l’ST, le forze di polizia di Singapore (SPF) hanno emesso mandati di arresto per l’intero consiglio di amministrazione del 2016 della società di social e-commerce YuuZoo. Quotata a Singapore, di cui Thomas Zilliacus era presidente. Rendendo pubblico il mandato d’arresto, la ST e l’SPF hanno fatto sembrare lui e i suoi colleghi membri del consiglio dei criminali. Nonché dei fuggitivi quando questo non è vero e il fatto è l’esatto contrario”.