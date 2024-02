Inter-Atalanta 4-0, cinque dati statistici che potresti non sapere

Inter-Atalanta 4-0 è l’ennesima sinfonia perfetta della squadra di Inzaghi, che dà dodici punti alla seconda in classifica. Dal recupero di ieri c’è anche un dato clamoroso su quanto fatto nelle sole ultime quattro partite.

ZERO – Le vittorie di Gian Piero Gasperini in casa dell’Inter da allenatore, sia con l’Atalanta sia nelle precedenti esperienze con Genoa e Palermo. Su un totale di sedici partite ne ha perse undici (le ultime tre consecutive) e pareggiate cinque (l’ultima 2-2 il 25 settembre 2021).

DUE – I gol di Matteo Darmian nelle sedici partite giocate in carriera contro l’Atalanta. Anche l’altro l’aveva fatto con l’Inter, in una vittoria per 1-0 in Coppa Italia il 31 gennaio 2023. L’unica altra squadra contro cui ha segnato più di una volta è il Cagliari, in dodici presenze.

NOVE – I rigori sbagliati da Lautaro Martinez su ventitré calciati in Italia. Quello parato da Marco Carnesecchi al 54′ di Inter-Atalanta è il secondo su cinque stagionali, l’altro respinto da Federico Ravaglia il 20 dicembre nella sconfitta per 1-2 contro il Bologna in Coppa Italia. Di questi, otto li ha falliti durante la partita più uno (il 31 gennaio 2019 contro la Lazio sempre in Coppa Italia) in una serie finale.

UNDICI – Le vittorie dell’Inter su altrettante partite giocate nel 2024, contando le varie competizioni. Sono tutte le gare del mese di gennaio e tutte quelle di febbraio, un numero impressionante. Mai nella sua storia, fino a ieri, i nerazzurri si erano aggiudicati i primi sette incontri in Serie A nell’anno solare.

TREDICI – I gol (a zero) segnati in altrettanti giorni, ossia dal primo 4-0 contro la Salernitana. Da lì sono arrivati l’1-0 in Inter-Atlético Madrid, lo 0-4 al Lecce e il 4-0 in Inter-Atalanta. Tredici reti in tredici giorni: un dato da sottolineare più volte, perché pazzesco.