Darmian e i suoi gol pesanti: Inter, affiorano dolcissimi ricordi! – TS

L’Inter si tiene stretto Matteo Darmian. L’esterno dell’Inter ha aperto la cavalcata contro l’Atalanta. Ma l’ex Manchester United – spiega Tuttosport – ha il vizio di segnare pochi ma gol sempre più importanti.

STAGIONE – Matteo Darmian è diventato il 14esimo nerazzurro a mettere a segno almeno un gol con la maglia dell’Inter. Per l’esterno ex Manchester United è il primo in stagione. Il gol di ieri sera ai danni dell’Atalanta, ha permesso all’Inter di mettere in cassaforte lo scudetto e magari potersi concentrare nuovamente sugli impegni in Champions League. Matteo Darmian – ricorda Tuttosport – è l’uomo dei gol scudetto. In mente riaffiorano subito i ricordi dell’aprile 2021 quando proprio l’esterno era riuscito a segnare l’1-0 decisivo contro Cagliari e Verona mettendo di fatto lo scudetto sotto chiave.

NUMERI – Arrivato in sordina, già nell’era di Antonio Conte era diventato un giocatore affidabile su cui poter contare in ogni uscita. Adesso con Simone Inzaghi, nonostante la forte concorrenza, ha saputo ritagliarsi il suo spazio da titolare arrivando a giocare 2280 minuti. Inzaghi lo ha schierato 23 volte in Serie A, 6 in Champions League, una presenza in Coppa Italia per poi giocare sempre nelle due partite di Supercoppa Italiana. Questa la dimostrazione di come Matteo Darmian sia fondamentale per l’Inter e per i compagni di squadra.

Fonte: Tuttosport – Simone Togna