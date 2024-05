Inter, il calciomercato 2024 già diverso dal precedente. Ma stesso finale?

L’Inter si avvia verso la sessione estiva di calciomercato in modo diametralmente opposto all’anno scorso. Ma con lo stesso obiettivo, sebbene ancora non dichiarato.

PREPARAZIONE IN CORSO – Ancor prima della vittoria matematica dello Scudetto, l’Inter aveva già iniziato a preparare la stagione 2024/25. Con due acquisti già definiti, che verranno ufficializzati all’apertura del calciomercato, ossia il prossimo 1° luglio. Parliamo ovviamente di Piotr Zielinski e Mehdi Taremi, che diventeranno giocatori dell’Inter a parametro zero, come confermato anche da dal DS nerazzurro Piero Ausilio. Facendo così già meglio dell’anno scorso, quando i nerazzurri furono veloci a chiudere Marcus Thuram e Davide Frattesi tra fine giugno e inizio luglio. Ora l’Inter può muoversi con tutta calma per puntellare ulteriormente la rosa della seconda stella. E senza correre lo stesso rischio di dodici mesi fa.

BY OPPORTUNITY – L’anno scorso gran parte del calciomercato dell’Inter ruotava attorno alla figura di Romelu Lukaku. La sua eventuale e onerosissima conferma avrebbe avuto un impatto drastico sulla strategia nerazzurra. E probabilmente non avrebbe reso possibile l’arrivo di Benjamin Pavard. Col senno di poi (ma non solo, come dicevamo mesi fa) è stato meglio così per l’Inter. Che quest’anno non avrà situazioni di tali incertezza. E che potrà quindi puntare con decisione sul reale obiettivo di questa sessione.

ANCORA ESPLICITO – In queste settimane il calciomercato dell’Inter vede in Albert Gudmundsson il principale obiettivo. Soprattutto se, oltre ad Alexis Sanchez (in scadenza di contratto), anche Marko Arnautovic dovesse lasciare l’Inter. Tuttavia non sarà questa trattativa a definire la chiusura del calciomercato per l’Inter. Perché il reale obiettivo di mercato è in tutt’altra zona del campo. E la sensazione è che, dovendo decidere dove investire la gran parte del budget di mercato (cessioni permettendo), la scelta seguirebbe il leit motiv dell’estate 2023. Ossia su un grande profilo difensivo. Con Alessandro Buongiorno del Torino principale candidato a raccogliere l’eredità di Francesco Acerbi e Stefan de Vrij, entrambi over30. A differenza della scorsa stagione, però, questa esigenza è chiara già ora, e permetterà di muoversi senza la frenesia che servì per chiudere l’acquisto di Pavard.