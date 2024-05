Inzaghi, manca solo un giocatore per l’esordio. Sì alla passerella!

All’Inter manca solo un giocatore che deve fare ancora il suo esordio in questa stagione. Simone Inzaghi gli darà la passerella? Ci sono quattro occasioni.

OCCASIONI – Ne manca solo uno all’appello dei giocatori che hanno toccato il campo nella stagione della gloria dell’Inter. Ha giocato Stefano Sensi, a Lecce è entrato Ebenezer Akinsanmiro arrivato direttamente dalla Primavera, anche Emil Audero ha avuto più di un’occasione. Tanti si sono tolti la soddisfazione di essere protagonisti nell’anno dello Scudetto, lui ancora no. Ci sono quattro occasioni per ricevere almeno l’onore di aver avuto una minima parte nella seconda stella nerazzurra. Il ragazzo in questione è il terzo portiere acquistato in estate dal Gubbio: Raffaele Di Gennaro. Lui che è stato uno dei volti dell’Under-19 di Andrea Stramaccioni, lui che ha vinto la Next Generation Series del 2011-2012 con l’Inter e anche lo Scudetto con la Primavera da titolare. Girato per innumerevoli squadre, prestiti e non, in quest’annata si è ritrovato a fare da terzo nel club del suo cuore. Non dargli la possibilità di giocare non sarebbe elegante. Ci sono ancora Sassuolo, Frosinone, Lazio e Verona. Di Gennaro è pronto per il premio dopo una stagione da 0 presenze tra tutte le competizioni.