Bijol nuova idea dell’Inter per la difesa! Alternativa a Buongiorno – CdS

Bijol è il nome nuovo per la difesa dell’Inter, l’alternativa giovane da alternare ai già presenti Stefan de Vrij e Francesco Acerbi che in questa stagione hanno avuto qualche problema fisico di troppo. Il centrale dell’Udinese è l’alternativa anche ad Alessandro Buongiorno, che secondo il Corriere dello Sport potrebbe arrivare solo in un caso specifico.

FORZE FRESCHE – Fuori discussione che la difesa ermetica dell’Inter sia stata una dei segreti della conquista del ventesimo scudetto, con appena 18 gol incassati in 34 giornate di campionato. In difesa, però, resta un punto interrogativo legato alle condizioni di Stefan de Vrij e Francesco Acerbi nel ruolo di centrali. Ovviamente non è una questione di rendimento, da quel punto di vista non ci sono stati errori, anzi. Il dubbio, semmai, è puramente anagrafico. Acerbi, 36 anni a febbraio, in questa stagione ha accusato due problemi al polpaccio che lo hanno tenuto fuori, mentre adesso è alle prese con un problema di pubalgia. De Vrij, invece, di anni ne ha 32, e anche lui ha accusato qualche problema nel corso di questa stagione. Ecco da dove nasce l’esigenza di aggiungere un centrale in rosa e da questo punto di vista, Jaka Bijol è uno dei nomi nuovi della dirigenza nerazzurra.

Bijol profilo giovane, occasione economica e non solo

NON SOLO – Il profilo preferito per quel ruolo è da tempo Alessandro Buongiorno, che, peraltro, ha già fatto capire di apprezzare l’eventuale trasferimento in nerazzurro. Il problema è che il prezzo del suo cartellino è ben oltre i 30 milioni. Inoltre, senza un’uscita nel reparto, il suo innesto obbligherebbe ad un’esclusione dalla lista UEFA per la prossima Champions League. Ecco perché viene valutata l’ipotesi di individuare un profilo giovane con margini di crescita, a cui potrebbe servire un periodo di addestramento in una big come l’Inter, accettando inizialmente l’esclusione dalla lista UEFA. Da questo punto di vista, Bijol rappresenta più di una semplice opportunità. Venticinque anni compiuti all’Udinese, la sua ambizione è quella di crescere. Inoltre, potrebbe trattarsi di una buona occasione economica: se i friulani dovessero retrocedere, il suo prezzo inevitabilmente calerebbe.