Thuram attira le big europee. Quanto è disposta a resistere l’Inter?

Marcus Thuram ha attirato le big europee, in particolare una: il PSG di un altro ex, vale a dire Milan Skriniar. Quanto è disposta a resistere l’Inter in estate? Una possibile risposta c’è.

CIFRE – Marcus Thuram ha raccolto l’interesse del PSG nelle ultime settimane. I motivi sono semplici e sono due: le prestazioni del francese al primo anno di Serie A con l’Inter e l’addio ormai certo a parametro zero di Kylian Mbappé. La squadra di Luis Enrique rimarrà orfana del giocatore più forte del mondo, per sostituirlo ha pensato subito al compagno d’attacco di Lautaro Martinez. Stavolta però il club meneghino può resistere di più alle tentazioni estere, alle cessioni importanti.

Thuram, due motivi per la permanenza

MIGLIORIE – Il primo semestre della stagione 2023-2024 si è chiuso con un utile netto di 22.3 milioni di euro con i ricavi in aumento del 34%. Il secondo, che si chiuderà a fine giugno, prevede ulteriori migliorie rispetto alle scorse stagioni. La situazione economica dell’Inter perciò è nettamente in risalita, il che permette di avere più forza sul mercato anche in caso di cessioni. Nel pomeriggio si è parlato di un’offerta da 80 milioni per Thuram, la dirigenza non si farà cogliere impreparata e alzerà la posta pesantemente.

VOLONTÀ – La richiesta di 100 milioni di euro per Thuram è figlia delle capacità economiche nerazzurre, soprattutto della volontà di tutto il club di lasciare intatte le pedine della squadra di Simone Inzaghi. La seconda stella raggiunta dà sicurezze in vista del futuro ed è un segnale che le cose possono andare bene così come sono. Cambiare per l’ennesima stagione potrebbe portare a conseguenze inattese. L’odore della plusvalenza super con Thuram è invitante, ma lo è altrettanto un anno da favorita per la Serie A con la coppia composta dallo stesso Tikus e Lautaro Martinez. I tempi in cui l’Inter era obbligata a vendere i suoi big sono finiti, ora si può vivere con tranquillità un’estate da campioni d’Italia.