Thuram, prime sirene di mercato: il PSG offre, l’Inter alza la posta!

Manca un bel po’ di tempo all’inizio del calciomercato, eppure per l’Inter le prime “sirene” sono già iniziate. Il PSG bussa alla porta per Marcus Thuram: ecco le cifre e le sensazioni.

TENDENZA – Una nuova finestra di calciomercato è destinata presto ad aprirsi e, come ogni estate, è difficile nascondere la la paura di dover salutare uno dei big dell’Inter. La dirigenza nerazzurra negli ultimi anni ci ha abituato a plusvalenze ricchissime e utili alla sostenibilità del club, come l’ultima messa a segno con l’affare André Onana-Manchester United per l’invitante cifra di 80 milioni di euro. Fra qualche mese potrebbe riproporsi la stessa identica situazioni, con un nome diverso, come quello di Marcus Thuram? I primi rumors – o, meglio, le cosiddette “sirene” – di mercato stanno già iniziando ad arrivare, con l’Inter che, seppur già scudettata – deve ancora terminare la stagione in campo.

OFFERTA E RILANCIO – Marcus Thuram, arrivato meno di un anno fa all’Inter, ha sorpreso non solo l’ambiente nerazzurro, ma anche l’intero calcio italiano. L’attaccante francese, contro il pronostico di moltissimi opinionisti sportivi, si è ambientato magnificamente alla Serie A e, soprattutto, alla squadra di Inzaghi, regalandole ottime prestazioni e ben quattordici go. Anche per questo sul gioiellino dell’Inter sono puntati gli occhi di molti club d’Europa, soprattutto di uno stando a quanto riporta sul proprio profilo Twitter Ilario Di Giovambattista, direttore editoriale di Radio Radio.

Inter, preparati: sirene di mercato già iniziate. Ora tocca a Thuram

SENSAZIONI – Secondo il giornalista, che cita come fonte Enrico Camelio, il PSG avrebbe avanzato una clamorosa offerta all’Inter. Il club parigino, per ottenere Marcus Thuram, avrebbe proposto 80 milioni di euro. I nerazzurri, però, per lasciar partire il francese, che ha una clausola da 85 milioni, alzano la posta e ne chiedono ben 100. Stando a quanto scrive Ilario Di Giovambattista, la sensazione è che l’affare fra il PSG e l’Inter possa chiudersi. Finora, però, le intenzioni espresse dalla dirigenza nerazzurra, dopo la vittoria dello scudetto, sembrano andare verso tutt’altra direzione. E, inoltre, la sensazione vera è che i tifosi dell’Inter dovranno abituarsi all’idea di convincere con queste “notizie clamorose” di calciomercato per un bel po’ di tempo.