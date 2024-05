Inter, tra i ritorni dai prestiti pure un 2001: annata molto negativa

A fine stagione diversi giocatori in prestito, giovani e non, ritorneranno alla casa madre Inter. Tra questi anche un classe 2001.

IL RITORNO – Eddie Salcedo, arrivato al Lecco lo scorso gennaio dopo il prestito all’Eldense, conclude la sua avventura in riva al Lago dopo appena 10 presenze, di cui solo due da titolare. L’attaccante classe 2001, prestato dall’Inter, ha vissuto un’esperienza tutt’altro che memorabile, con la maggior parte delle sue apparizioni limitate a brevi spezzoni di partita. Il ragazzo è pronto a ritornare ad Appiano Gentile dopo una doppia esperienza in Spagna e in Italia negativa.

SALCEDO, TRA RETROCESSIONE E RITORNO ALL’INTER

RETROCESSIONE – La deludente stagione di Eddie Salcedo al Lecco è culminata con la retrocessione in Serie C della squadra, al termine della stagione cadetta 2023-2024. Questo risultato ha accelerato il suo rientro anticipato alla casa madre Inter, previsto nelle prossime settimane.

INTER – Nonostante le aspettative iniziali, l’avventura di Salcedo al Lecco non ha prodotto i frutti sperati. L’attaccante dovrà ora cercare di rilanciarsi nuovamente, difficile la sua permanenza con i nerazzurri, per via anche del contratto in scadenza nel 2025. Per lui anche 12 partite in Spagna tra agosto e gennaio con la maglia dell’Eldense, squadra della Serie B spagnola. In Segunda Division, due gol e un assist tutti in campionato.