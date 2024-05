Allegri, i guai non finiscono! La Juventus non si ferma all’esonero

Allegri ha ricevuto nel pomeriggio la lettera di licenziamento della Juventus, che, però, è decisa a non fermarsi all’esonero del tecnico.

ALTRI GUAI − Pugno forte della Juventus nei confronti di Massimiliano Allegri. Questo pomeriggio, il tecnico livornese ha ricevuto dalle mani dell’Amministratore Delegato Maurizio Scanavino la lettera di licenziamento dal club. Allegri non è più l’allenatore della Juventus, che al suo posto consegnerà la squadra per queste ultime due giornate a Paolo Montero, allenatore della Primavera bianconera. Ma per Allegri altri guai in vista. Come riferisce Sky Sport, infatti, la Juventus procederà con un licenziamento per giusta causa. Ciò significa che la questione non finisce solamente all’esonero.

Allegri, ancora guai: la Juventus punta al licenziamento per giusta causa

MOTIVO − Come si legge nel comunicato, la Juventus ha licenziato Allegri per i comportamenti ritenuti impropri e irrispettosi e dunque contro quella che è l’etica del club. Il fatto che nell’esonero sia contestato anche un discorso disciplinare, fa capire che la Juventus vorrà andare avanti e proverà a risparmiare qualcosa per quello che riguarda l’ingaggio da pagare ad Allegri da qui al 30 giugno 2025. Attraverso i suoi legali, nell’arco di cinque giorni, dovrà fornire una tesi difensiva in merito alla lettera di licenziamento per giusta causa.