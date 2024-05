Marsiglia, semifinale di Europa League contro l’Atalanta! La scelta su Correa

Marsiglia e Atalanta in campo fra poco meno di un’ora per la semifinale di andata di Europa League, in palio c’è la finale! Ecco la scelta su Joaquin Correa e le formazioni ufficiali.

LA SCELTA UFFICIALE – Marsiglia e Atalanta pronte a darsi battaglia per aggiudicarsi un posto in finale di Europa League, prima però ci sarà da superare l’ostacolo dell’andata. Joaquin Correa non giocherà titolare questa partita, e non è più una novità in una stagione praticamente da dimenticare per lui che è in prestito dall’Inter. Ma per i tifosi nerazzurri c’è ancora una speranza e passa proprio da questa partita. Con la vittoria della competizione, infatti, il Marsiglia sarebbe qualificato automaticamente alla prossima edizione della UEFA Champions League e di conseguenza scatterebbe in automatico il riscatto da parte del Marsiglia.

Marsiglia-Atalanta, le formazioni ufficiali e la scelta su Correa

Marsiglia (3-4-1-2): Pau Loez, Murillo, Mbemba, Balerdi; Clauss, Harit, Kondogbia, Veretout; Sarr; Aubameyang, Henrique.

In panchina: Ngapandouentbu, Blanco, Soglo, M’Madi, Ndiaye, Ounahi, Lafont, Moumbagna, Abdallah, Correa, Daou, Merlin.

Allenatore: Jean-Louis Gasset

Atalanta (3-4-1-2): Musso; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; Scamacca, De Ketelaere.

In panchina: Carnesecchi, Rossi, Pašalić, El Bilal, Lookman, Adopo, Hateboer, Bonfanti, Palestra, Comi, Miranchuk

Allenatore: Gian Piero Gasperini