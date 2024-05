Sassuolo-Inter, Inzaghi ritrova una (e mezza) certezza: la probabile formazione

Il team di Inzaghi si prepara alla prossima gara in trasferta. Nell’antiviglia di Sassuolo-Inter il mister ritrova una certezza e mezza, utile per indagare sulla probabile formazione.

TRASFERTA – Altro weekend, altra sfida per i ragazzi di Inzaghi, che si preparano a partire verso Reggio Emilia con la grande tranquillità che solo i campioni d’Italia possono avere. Neanche gli ultimi problemini fisici di alcuni calciatori, infatti, hanno particolarmente preoccupato l’ambiente nerazzurro, che a Sassuolo-Inter ci arriverà comunque adeguatamente preparato. Tra l’altro, fortuna vuole, che l’unico vero indisponibile per il match di sabato sera sarà solo uno: Francesco Acerbi, che con un messaggio social dopo i festeggiamenti dello scudetto ha informato i suoi tifosi di volersi prendere un periodo per guarire nel migliore dei modi dalla pubalgia che da tempo gli causa fastidio.

RITORNI – Quest’oggi, dunque, ad Appiano Gentile si sono rivisti anche altri due giocatori che negli ultimi giorni sembravano acciaccati. Federico Dimarco, comunque presente nella sessione di ieri ma a parte, oggi si è allenato insieme al gruppo. A testimoniarlo anche le foto scattate dall’Inter, dove l’armata di Inzaghi si dimostra serena e sorridente nella preparazione di Sassuolo-Inter. Torna anche Yann Sommer, assente ieri per qualche linea di febbre. L’allenatore piacentino, dunque, non dovrà necessariamente chiamare a rapporto il secondo portiere Emila Audero per difendere i pali nerazzurri. Diversa, invece, sarà la situazione per Federico Dimarco. Rientrato in gruppo solo oggi non partirà sicuramente titolare in Sassuolo-Inter, anche per lasciare spazio sulla fascia sinistra a Carlos Augusto.

La probabile formazione di Inzaghi per Sassuolo-Inter

SCELTE – A questo punto possiamo fare il punto su quelle che saranno le possibili scelte di Simone Inzaghi per la trasferta di sabato sera a Reggio Emilia. In Sassuolo-Inter, infatti, sono previste certamente delle rotazioni, almeno una per reparto. Anche in attacco, infatti, potrebbe rivedersi dal 1′ Marko Arnautovic, che ha bisogno di trovare più spazio anche per fare chiarezza sul proprio futuro.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Arnautovic, Lautaro Martinez.