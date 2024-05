Sommer, novità attese a breve: cosa filtra per Sassuolo-Inter

Sommer ieri ha saltato l’allenamento e oggi, antivigilia di Sassuolo-Inter, bisognerà rivalutare le sue condizioni. Audero è in preallarme, come ovvio, ma nelle prossime ore sono attese novità.

LO STOP – La febbre ha fermato Yann Sommer. Ieri il portiere svizzero non ha partecipato all’allenamento, quello con cui la squadra di Simone Inzaghi ha ripreso le attività dopo due giorni di riposo. La sua assenza fa sì che, per forza di cose, aumentino le possibilità di vedere Emil Audero fra i pali in Sassuolo-Inter, anche se c’è ancora tempo per un recupero. Già oggi, nella nuova seduta ad Appiano Gentile, sono attese novità. Con Sommer ancora fuori il suo rientro sarebbe sempre più complesso, anche visti i precedenti e la situazione di assoluta tranquillità per i nuovi campioni.

Sommer o Audero, chi in porta per Sassuolo-Inter?

L’OPZIONE – La sensazione è che, a meno di un pieno recupero di Sommer già da oggi, sarà data una nuova occasione ad Audero. Questo perché Inzaghi ha già fatto così nelle due circostanze precedenti in Serie A in cui ha cambiato portiere. Nello specifico la trasferta di Lecce, il 25 febbraio, in cui a sua volta il titolare aveva la febbre. L’altra partita giocata da Audero è il 2-0 contro l’Empoli a Pasquetta, qui per un infortunio. Sommer si era fermato nove giorni prima per un problema alla caviglia, poi smaltito. Ma Inzaghi preferì lo stesso non rischiarlo, facendo in modo di rimetterlo in campo solo una volta al 100%. Ecco perché, in vista di Sassuolo-Inter, un recupero all’ultimo potrebbe non bastare.