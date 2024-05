Inter, ripresa degli allenamenti. Assente un titolare! Due a parte

Oggi pomeriggio l’Inter ha ripreso con gli allenamenti, per preparare la prossima sfida di campionato in casa del Sassuolo. Secondo quanto riportato da Sky Sport, un giocatore non ha partecipato all’allenamento odierno, mentre due si sono allenati a parte.

L’ALLENAMENTO – L’Inter è tornata ad allenarsi ad Appiano Gentile dopo due giorni di riposo, una ripresa caratterizzata da pioggia. Importanti novità arrivano dall’allenamento di oggi, come l’assenza di Yann Sommer causa una leggera sindrome influenzale. Si sono allenamenti a parte, invece, Federico Dimarco e Francesco Acerbi. Per il primo il rientro in campo è sempre più vicino, mentre per il centrale difensivo servirà ancora parecchio tempo.