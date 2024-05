Luis Alberto-Lazio, caso chiuso per Tudor? Un forse verso l’Inter! – Sky

Luis Alberto non ha preso parte alla sfida vinta dalla Lazio con l’Empoli per scelta tecnica di Tudor. Lo stesso allenatore biancoceleste ha buttato acqua sul fuoco, ma Sky Sport preferisce aggiungere un forse. Di seguito le ultime sulle spagnolo, che dovrebbe esserci contro l’Inter a San Siro

TROPPI FORSE – Luis Alberto è atteso domani quando la Lazio ricomincerà ad allenarsi, per Igor Tudor la punizione c’è stata quindi valuterà come si allenerà in vista dell’Inter. Diciamo caso chiuso, ma aggiungiamo un forse visti i precedenti e i rapporti tra gli allenatori e lo spagnolo che non lasciano tranquilli.

Luis Alberto va verso il ritorno contro l’Inter a San Siro: cosa è successo

Luis Alberto ha fatto scattare l’ennesimo caso in casa Lazio, fino alla decisione di Tudor di non convocarlo per la sfida contro l’Empoli, poi vinta dai biancocelesti. Lo stesso allenatore croato, nel post-partita, ha spento le polemiche annunciando il ritorno dello spagnolo martedì, quando la squadra si ritroverà a Formello. Ma cosa è successo?

Il calciatore biancoceleste avrebbe avuto dei contrasti con Tudor fino allo strappo che ha portato l’allenatore ad escluderlo per scelta tecnica, soprattutto a causa di alcuni atteggiamenti non proprio professionali durante gli allenamenti. Tudor in ogni caso è pronto a dare una nuova chance a Luis Alberto che non è nuovo a questi episodi: ripartirà dall’Inter?