VIDEO – Inter, allenamento dopo due giorni di riposo… sotto la pioggia!

L’Inter dopo i due giorni di riposo concessi da mister Simone Inzaghi dopo i festeggiamenti per il ventesimo scudetto, oggi pomeriggio ha ripreso ad allenarsi… ma sotto la pioggia! Ecco l’ingresso in campo dei nerazzurri così come ripreso dalle telecamere del club.

RIPRESA ALLENAMENTI – Domenica dopo la vittoria 2-0 in casa contro il Torino, l’Inter ha festeggiato fino a tarda sera lo scudetto insieme ai propri tifosi per le strade di Milano. Da quel momento, Simone Inzaghi ha concesso due giorni di riposo a tutta la squadra, per ritrovarsi poi in campo oggi pomeriggio per preparare il prossimo impegno contro il Sassuolo, in programma sabato sera. Una ripresa degli allenamenti particolare, dato che i giocatori sono stati accolti dalla pioggia. Diversi i commenti dei calciatori, come per esempio Bastoni che durante l’ingresso in campo ha aggiunto: «Dopo il sole c’è sempre la tempesta!». Tanti i volti sorridenti, arriva un messaggio anche da Federico Dimarco: «Buongiorno campioni d’Italia!». Di seguito il video dell’ingresso dei giocatori in campo.