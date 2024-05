Sassuolo-Inter, per Ballardini assente un… disastro! La formazione

Sabato alle ore 20.45 Sassuolo-Inter sarà una delle ultime possibilità per la squadra di Ballardini di evitare la retrocessione in Serie B. L’allenatore dei neroverdi ci arriva con qualche dubbio e due certezze di formazione.

ULTIMA SPIAGGIA – Cinque punti di distacco dalla quartultima con quattro giornate da disputare. Per il Sassuolo è chiaro che una sconfitta contro l’Inter avrebbe il sapore della retrocessione annunciata, anche se in ogni caso non potrà diventare aritmetica al termine della sfida di sabato. I neroverdi hanno solo una speranza: fare più punti possibili e sperare che le avversarie ne perdano fra di loro nei tanti scontri diretti in programma. Davide Ballardini, dopo l’umiliante 5-1 subito domenica dalla Fiorentina, sta cercando di sistemare le cose. In vista di Sassuolo-Inter oggi è in programma una seduta di allenamento pomeridiana.

LA FORMAZIONE – Ballardini ritrova Armand Laurienté, che domenica era squalificato. Il francese si era rilanciato nelle ultime partite, ritrovando i gol che gli mancavano dall’unico di settembre contro la Juventus. Ma sabato in Sassuolo-Inter non ci sarà Ruan Tressoldi, e questo è uno svantaggio… per i nerazzurri. Perché il difensore brasiliano è stato di gran lunga il peggiore per rendimento, non solo dei neroverdi ma di tutta la Serie A. Protagonista di disastri in serie, domenica ha ricevuto un’ammonizione da diffidato ed è quindi squalificato. In difesa i favoriti sono Gian Marco Ferrari e Marash Kumbulla, c’è anche l’opzione Mattia Viti. Da trequartista occhio a Kristian Thorstvedt, uno dei pochissimi a salvarsi nel grigiore generale, di punta c’è l’ex Andrea Pinamonti. Sono da valutare in questi giorni Grégoire Defrel, infortunatosi la settimana scorsa, e Samu Castillejo.

Sassuolo-Inter, la probabile formazione di Ballardini

GLI UNDICI – Ecco come i neroverdi potrebbero presentarsi al via sabato alle 20.45: Consigli; Toljan, Ferrari, Kumbulla, Doig; Obiang, Boloca; Volpato, Thorstvedt, Laurienté; Pinamonti.