Inter-Lazio, la squadra di Tudor lavora a Formello! Si rivede un big

Inter-Lazio è la partita che andrà in scena domenica alle ore 18 a San Siro, ultima partita in casa per i Campioni d’Italia che alzeranno al cielo la Coppa Scudetto facendo partire un’altra grande festa. Nel frattempo i biancocelesti recuperano un big

UN RITORNO – Inter-Lazio è la partita in programma domenica a San Siro alle ore 18, valevole per la penultima giornata di Serie A e occasione per premiare con il trofeo scudetto i Campioni d’Italia nerazzurri. La squadra di Igor Tudor, che da quando si è seduto sulla panchina biancoceleste ha ottenuto buoni risultati, rincorre un sogno Champions League quasi impossibile ma fino a quando c’è speranza sicuramente non mollerà. Intanto arrivano novità da Formello dove si è rivisto un big.

Inter-Lazio, la squadra di Tudor lavora in vista della partita contro i Campioni d’Italia: si rivede Luis Alberto

Inter-Lazio si avvicina e a Formello si è rivisto Luis Alberto, che si è allenato regolarmente con la squadra. Lo spagnolo, che a fine stagione lascerà il club capitolino, è stato al centro dell’ennesimo caso dopo un presunto litigio con Tudor che per tutta risposta lo ha lasciato fuori dai convocati per la partita contro l’Empoli.

Dunque, in vista del match contro l’Inter, Luis Alberto ci sarà sicuramente, a meno che non succeda altro. Tudor aveva già chiuso il caso dopo la vittoria contro i toscani: adesso il calciatore si sta allenando, da vedere se troverà spazio contro i nerazzurri.