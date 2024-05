Danilo sul crollo post Inter in campionato: «Aspetto solo una cosa»

Danilo è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Atalanta-Juventus, finalissima di Coppa Italia in programma domani (mercoledì) allo stadio Olimpico alle ore 21. Il capitano bianconero risponde anche sul crollo avuto in campionato dopo la sconfitta con l’Inter

SPERANZA – Danilo alla vigilia di Atalanta-Juventus, finalissima di Coppa Italia che si giocherà domani allo stadio Olimpico alle ore 21.00, parla anche del crollo avuto in campionato dove fino a un certo punto la squadra di Massimiliano Allegri sembrava poter tenere il passo dell’Inter. Il capitano bianconero non sa individuare un motivo ben preciso, ma si augura che quanto accaduto possa servire per la prossima stagione.

SVARIATI MOTIVI – Danilo, in relazione al crollo avuto in campionato dopo la sconfitta con l’Inter, non sa individuare un unico motivo: «Ho risposto tante volte a questa domanda negli ultimi tempi. Non c’è un motivo preciso, è una cosa concreta che siamo calati, che non abbiamo fatto gli stessi punti e le stesse vittorie del girone di andata. Non c’è un solo motivo ma tante piccole cose che alla fine nel calcio fanno la differenza».

SPERANZA – Danilo guarda già alla prossima stagione, con una speranza: «Io aspetto che ci sia di insegnamento per quello che succederà l’anno prossimo, nel senso che per vincere un campionato difficile come la Serie A non si piò mollare un centimetro o avere momenti in cui si perde la concentrazione. Che ci serva di insegnamento, solo questo posso dire».